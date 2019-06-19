Леонид Федун хочет сделать "Спартак" народным клубом и отдать власть болельщикам

Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал о своем намерении сделать клуб народным.

"После долгих раздумий я принял следующее решение: в 2023 году, когда мы завершим все инфраструктурные перестройки и, надеюсь, поищем новые источники для реального самофинансирования "Спартака", которые не будут зависеть от акционеров, клуб окажется готов к самостоятельному плаванию. И сегодня мой тезис заключается в том, что "Спартаком" должны владеть его болельщики. Не Петр Авен, который ходил, смотрел, но так ничего и не потратил. Не все остальные, которые занимаются фантазиями. Никто из них на "Спартак" ни копейки не даст, это нужно понимать. Кроме меня. Поэтому просто так бросить свое детище, свою любовь я не могу.

Это не спонтанное решение. Мы долго изучали, смотрели все примеры – и "Барселону", и "Реал", и "Баварию", и часть американских клубов. В итоге пришли к мнению, что "Спартак" – народная команда, и она должна управляться ее народом", - цитирует Федуна "Чемпионат".
Теги: Федун Спартак
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