Агент Влашича: надеемся, что Никола вырастет вместе с ЦСКА

Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, прокомментировал тот факт, что московский клуб договорился с "Эвертоном" о трансфере хорватского полузащитника, который в сезоне-2018/19 выступал за "армейцев" на правах аренды.

"Никола очень рад остаться в ЦСКА. В прошлом году он чувствовал большую поддержку со стороны всего клуба и его болельщиков, журналистов, особенно от тренера Гончаренко, поэтому он очень рад остаться в ЦСКА. Да, у него было несколько других вариантов, но говорить о них, когда он подписался с ЦСКА, непрофессионально. Мы надеемся, что он вырастет вместе с ЦСКА и в будущем сделает хороший трансфер ещё дальше, который удовлетворит всех", - цитирует Мартича "Чемпионат".
Теги: Влашич ЦСКА
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