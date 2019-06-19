Леонид Федун: знаю, что сделал для "Спартака" столько, сколько не сделал бы никто

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун оценил свой вклад в клуб.

"Меня убивало, что у "Спартака" нет титулов. Потом они появились. Возможно, получится до 2023 года взять ещё один или несколько трофеев, я буду к этому стремиться. Вы увидите, что мы не останавливаемся в развитии. Но всё равно глобальная задача именно в том, чтобы через пять лет клубом управляли его болельщики – самые преданные и, как они считают, самые компетентные в стране.

Не собираюсь давать себе оценку. Пусть её дадут мне люди тогда, когда уйду. Для себя я знаю, что сделал для "Спартака" столько, сколько ни один человек в мире не сделал бы. Откровенно! В стране только два человека, которые искренне любят футбол и тратят существенную часть средств из семейного бюджета на то, чтобы содержать и формировать клуб, — я и Галицкий", - цитирует Федуна "Чемпионат".
Теги: Федун Спартак
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