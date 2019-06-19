Леонид Федун: меня можно убить, а сломать – нельзя

Владелец "Спартака" Леонид Федун подчеркнул, что не позволит внешним силам оказывать влияние на московский клуб и на него лично.

"Что касается прошлого сезона, имела место попытка оказать давление на клуб и меня лично. Зачем это сейчас делается, мне тоже понятно, люди уже проявились. Просто я никогда не думал, что они будут тратить такие деньги, пытаясь меня сломать. Но меня можно убить, а сломать – нельзя. Поэтому было смешно за всем этим наблюдать.

В чём смысл кампании? Подробности я не раскрываю. Цели мне понятны. На меня выходили с предложением, говорили: "Сделай это и это, всё сразу же успокоится, тебя будут любить". Я объяснил им всё", - цитирует Федуна "Чемпионат".
Теги: Федун Спартак
Сегодня, 20:14
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама