Стало известно, во сколько ЦСКА обошёлся трансфер Влашича

Трансфер полузащитника Николы Влашича обошёлся ЦСКА в € 15,7 млн.

Сегодня, 19 июня, стало известно, что московский клуб договорился с "Эвертоном" о трансфере хорватского полузащитника, который в сезоне-2018/19 выступал за "армейцев" на правах аренды.

"Чемпионат.сом"
Теги: Влашич ЦСКА
Сегодня, 20:29
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