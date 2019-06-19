Стало известно, во сколько ЦСКА обошёлся трансфер Влашича
Трансфер полузащитника Николы Влашича обошёлся ЦСКА в € 15,7 млн.
Сегодня, 19 июня, стало известно, что московский клуб договорился с "Эвертоном" о трансфере хорватского полузащитника, который в сезоне-2018/19 выступал за "армейцев" на правах аренды.
"Чемпионат.сом"
Сегодня, 19 июня, стало известно, что московский клуб договорился с "Эвертоном" о трансфере хорватского полузащитника, который в сезоне-2018/19 выступал за "армейцев" на правах аренды.
"Чемпионат.сом"