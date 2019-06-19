"Зенит" возобновил интерес к Кудряшову

"Зенит" возобновил интерес к защитнику "Истанбула Башакшехир" Фёдору Кудряшову.Кудряшов перешёл в турецкий клуб в январе текущего года из "Рубина" на правах свободного агента. Всего за "Истанбул Башакшехир" россиянин сыграл 8 матчей. На счету футболиста 1 забитый мяч. Контракт игрока с турецким клубом рассчитан до лета следующего года. Рыночная трансферная стоимость 32-летнего защитника на сегодняшний день составляет € 1,75 млн.