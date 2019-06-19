Леонид Федун: болельщики "Спартака" – не горлопаны и не нищеброды
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун прокомментировал ситуацию с появлением на официальном сайте клуба сообщения, в котором болельщики красно-белых были названы горлопанами и нищебродами.
"Не читал, но слышал. Я считаю, что это была какая-то глупость и провокация. Наши болельщики – не горлопаны и не нищеброды, ведь наши абонементы недешёвые. Люди, которые приходят, тратят часть своего семейного бюджета на "Спартак". За это они должны получать удовольствие. Поэтому, тратя деньги и поддерживая "Спартак", ты должен иметь право рулить, голосовать, принимать решения и с 2023-го научиться брать ответственность на себя. И тогда, кроме как себя родных, им будет ругать некого. А себя ругать неприятно.
Через пять лет болельщики сами будут решать, сколько что должно стоить. Могут хоть вообще бесплатными абонементы сделать – пусть, но только играть придётся в ПФЛ. Не нравятся концерты "Ленинграда" на стадионе? Хорошо, отменяйте. Не нравится форма с "Найком" - выбирайте другую, но "Найк" даёт вам миллионы евро, а другой покажет дулю — и будет дырка в бюджете. Принимайте решения сами. Болельщики должны понимать, что с 2023 года вся ответственность за ситуацию в "Спартаке" будет лежать на них", - цитирует Федуна "Чемпионат".
"Не читал, но слышал. Я считаю, что это была какая-то глупость и провокация. Наши болельщики – не горлопаны и не нищеброды, ведь наши абонементы недешёвые. Люди, которые приходят, тратят часть своего семейного бюджета на "Спартак". За это они должны получать удовольствие. Поэтому, тратя деньги и поддерживая "Спартак", ты должен иметь право рулить, голосовать, принимать решения и с 2023-го научиться брать ответственность на себя. И тогда, кроме как себя родных, им будет ругать некого. А себя ругать неприятно.
Через пять лет болельщики сами будут решать, сколько что должно стоить. Могут хоть вообще бесплатными абонементы сделать – пусть, но только играть придётся в ПФЛ. Не нравятся концерты "Ленинграда" на стадионе? Хорошо, отменяйте. Не нравится форма с "Найком" - выбирайте другую, но "Найк" даёт вам миллионы евро, а другой покажет дулю — и будет дырка в бюджете. Принимайте решения сами. Болельщики должны понимать, что с 2023 года вся ответственность за ситуацию в "Спартаке" будет лежать на них", - цитирует Федуна "Чемпионат".