Юрий Семин: конечно, мне нужен Гильерме

Наставник "Локомотива" Юрий Семин рассказал, что ему нужен вратарь Маринато Гильерме в команде и в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что игрок требует у "Локо" высокую зарплату и может перейти в "Спартак".

"Как вы думаете, если он является первым номером сборной России, нужен он мне или нет? Конечно, нужен. Посмотрим, как получится, многое зависит и от Гильерме", — цитирует Семин ТАСС.
Теги: Семин Гильерме Локомотив
Сегодня, 22:05
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