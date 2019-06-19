Юрий Семин: конечно, мне нужен Гильерме
Наставник "Локомотива" Юрий Семин рассказал, что ему нужен вратарь Маринато Гильерме в команде и в дальнейшем.
Ранее сообщалось, что игрок требует у "Локо" высокую зарплату и может перейти в "Спартак".
"Как вы думаете, если он является первым номером сборной России, нужен он мне или нет? Конечно, нужен. Посмотрим, как получится, многое зависит и от Гильерме", — цитирует Семин ТАСС.
Ранее сообщалось, что игрок требует у "Локо" высокую зарплату и может перейти в "Спартак".
"Как вы думаете, если он является первым номером сборной России, нужен он мне или нет? Конечно, нужен. Посмотрим, как получится, многое зависит и от Гильерме", — цитирует Семин ТАСС.