Владимир Пономарев - об уходе Глушакова из "Спартака": смотрю на это положительно
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой прокомментировал подписание долгосрочного контракта ЦСКА с Николой Влашичем, а также уход из «Спартака» Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова.
- Доволен, что Влашич в ЦСКА на пять лет. Очень обрадовался, когда узнал, что решился вопрос по этому игроку, - рассказал Пономарев. - Это большое, очень хорошее приобретение. Теперь он будет спокойно играть. А то он в последнее время дергался все время: играть или не играть, в полную силу или не в полную. Это чревато серьезными последствиями. В конце чемпионата получил незначительную травму и в последнем матче не играл. Правильно, он думал останется ли он в этой команде или будет играть в другой. Это его мучило. А теперь он успокоится. Он на пять лет застрахован и может спокойно сосредоточиться на работе. Бояться за свои тылы ему уже не надо. Он будет играть спокойно и свободно, и, думаю, он принесет очень большую пользу команде.
- Если вопрос с Влашичем решен, то по контракту Бекао красно-синие пока ведут переговоры. Но если договориться не получится, генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает, что большой проблемой для команды это не станет.
- Я тоже не вижу здесь проблемы. Ничего страшного здесь нет. Я вообще не восхищен игрой Бекао. Да, он самоотверженный, рисковый, но он не для такой команды, как ЦСКА. Он не способен решать такие большие задачи. Так что здесь надо армейцам подбирать действительно настоящего центрального защитника, и все будет нормально.
- Между тем «Спартак» расстался с Глушаковым и Комбаровым. Как вы на это смотрите?
- Положительно. Если игрок не прижился в коллективе, что-то там будоражит, от него надо избавляться. Это о Глушакове. Комбаров? Тоже уже не молодой игрок. Не знаю, сколько ему лет...
- Комбарову и Глушакову по 32 года.
- О! Меня в 30 лет заставили закончить играть в футбол. Я плюнул на все и закончил играть. А здесь 32. Игрой Комбарова я вообще никогда не восхищался. Да, Глушаков один раз блеснул. Но это за счет очень большого желания и физической подготовки. А потом он начал сбавлять обороты. Почему? Потому что он подумал, что он всегда так будет играть. Это ошибка многих футболистов, которые не работают над собой и останавливаются на достигнутом. Но надо думать над ошибками и все время совершенствовать свою игру. Но он это перестал это делать.
- Много было слухов о том, что Глушаков во многом способствовал уходу Карреры из «Спартака».
- Может быть. Создаются иногда в командах такие группировки, от которых надо избавляться. Вот в ЦСКА такого никогда не было. Потому что там Евгений Леннорович (Гинер - Прим. Rusfootball.) всем руководит, и он никогда не допустит такого безобразия.
- Доволен, что Влашич в ЦСКА на пять лет. Очень обрадовался, когда узнал, что решился вопрос по этому игроку, - рассказал Пономарев. - Это большое, очень хорошее приобретение. Теперь он будет спокойно играть. А то он в последнее время дергался все время: играть или не играть, в полную силу или не в полную. Это чревато серьезными последствиями. В конце чемпионата получил незначительную травму и в последнем матче не играл. Правильно, он думал останется ли он в этой команде или будет играть в другой. Это его мучило. А теперь он успокоится. Он на пять лет застрахован и может спокойно сосредоточиться на работе. Бояться за свои тылы ему уже не надо. Он будет играть спокойно и свободно, и, думаю, он принесет очень большую пользу команде.
- Если вопрос с Влашичем решен, то по контракту Бекао красно-синие пока ведут переговоры. Но если договориться не получится, генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает, что большой проблемой для команды это не станет.
- Я тоже не вижу здесь проблемы. Ничего страшного здесь нет. Я вообще не восхищен игрой Бекао. Да, он самоотверженный, рисковый, но он не для такой команды, как ЦСКА. Он не способен решать такие большие задачи. Так что здесь надо армейцам подбирать действительно настоящего центрального защитника, и все будет нормально.
- Между тем «Спартак» расстался с Глушаковым и Комбаровым. Как вы на это смотрите?
- Положительно. Если игрок не прижился в коллективе, что-то там будоражит, от него надо избавляться. Это о Глушакове. Комбаров? Тоже уже не молодой игрок. Не знаю, сколько ему лет...
- Комбарову и Глушакову по 32 года.
- О! Меня в 30 лет заставили закончить играть в футбол. Я плюнул на все и закончил играть. А здесь 32. Игрой Комбарова я вообще никогда не восхищался. Да, Глушаков один раз блеснул. Но это за счет очень большого желания и физической подготовки. А потом он начал сбавлять обороты. Почему? Потому что он подумал, что он всегда так будет играть. Это ошибка многих футболистов, которые не работают над собой и останавливаются на достигнутом. Но надо думать над ошибками и все время совершенствовать свою игру. Но он это перестал это делать.
- Много было слухов о том, что Глушаков во многом способствовал уходу Карреры из «Спартака».
- Может быть. Создаются иногда в командах такие группировки, от которых надо избавляться. Вот в ЦСКА такого никогда не было. Потому что там Евгений Леннорович (Гинер - Прим. Rusfootball.) всем руководит, и он никогда не допустит такого безобразия.