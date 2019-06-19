Леонид Слуцкий: сегодня не готов рассматривать ни один вариант в России

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий заявил, что пока не готов вернуться на работу в Россию.

– По нашей информации, до того, как Олега Кононова назначили главным тренером "Спартака", обсуждались различные кандидатуры, в том числе называлась и ваша фамилия. Если бы "Спартак" сейчас сделал вам предложение, то…?

– Прямо сейчас?

– Да.

– Я не готов оставить свою мечту. Многим она кажется необычной. Смотрел на сайте "СЭ" видеоинтервью с нынешним спортивным директором "Динамо" Романом Орещуком, и вы его спрашивали, зачем Слуцкому работать в "Витессе", какой смысл? Я не могу это объяснить, но мне безумно все нравится, все интересно в новой футбольной стране, с другими принципами, традициями, историей. Там все по-другому. Я не говорю – лучше или хуже. Просто все другое. Так что еще раз готов повторить: намерен цепляться за свой шанс сделать карьеру в Европе. На сегодня не готов рассматривать ни один вариант в России.

"СЭ"
Теги: Слуцкий Витесс
Сегодня, 08:27
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