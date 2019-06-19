Дмитрий Комбаров: Кононов - профессионал своего дела

Бывший защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров - о главном тренере красно-белых Олеге Кононове.

– Болельщики называют Кононова мягким человеком. Как его охарактеризовали бы вы?

– Болельщики многого не видят. Он профессионал своего дела. Тренер многое анализирует, штудирует прессу.

"СЭ"
Теги: Комбаров Д. Спартак Кононов
Сегодня, 08:48
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама