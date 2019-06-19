Айртон рассказал, как отметит день рождения
Защитник "Спартака" Айртон Лукас рассказал, как отметит 22-й день рождения.
"Поеду домой. Меня там ждут беременная жена, родители, теща, двоюродный брат. Приготовили вкусный торт. Проблем с лишним весом у меня никогда не было, да и нагрузки сейчас серьезные. Так что могу себе позволить.
Все понимают, что сейчас важно набрать лучшую форму. Это правильный путь. Старт сезона уже скоро. Я знаю, что в первом туре мы сыграем с новой командой, а до этого проведем с ней же товарищеский матч. Времени на раскачку нет.
В Бразилии действительно редко работают без мяча, даже когда речь идет об упражнениях на физику. Но таков план тренерского штаба. Ничего, прошло всего четыре дня сбора. К тому же на последних тренировках мячи уже появились", - цитирует Айртона пресс-служба клуба.
"Поеду домой. Меня там ждут беременная жена, родители, теща, двоюродный брат. Приготовили вкусный торт. Проблем с лишним весом у меня никогда не было, да и нагрузки сейчас серьезные. Так что могу себе позволить.
Все понимают, что сейчас важно набрать лучшую форму. Это правильный путь. Старт сезона уже скоро. Я знаю, что в первом туре мы сыграем с новой командой, а до этого проведем с ней же товарищеский матч. Времени на раскачку нет.
В Бразилии действительно редко работают без мяча, даже когда речь идет об упражнениях на физику. Но таков план тренерского штаба. Ничего, прошло всего четыре дня сбора. К тому же на последних тренировках мячи уже появились", - цитирует Айртона пресс-служба клуба.