Айртон рассказал, как отметит день рождения

Защитник "Спартака" Айртон Лукас рассказал, как отметит 22-й день рождения.

"Поеду домой. Меня там ждут беременная жена, родители, теща, двоюродный брат. Приготовили вкусный торт. Проблем с лишним весом у меня никогда не было, да и нагрузки сейчас серьезные. Так что могу себе позволить.

Все понимают, что сейчас важно набрать лучшую форму. Это правильный путь. Старт сезона уже скоро. Я знаю, что в первом туре мы сыграем с новой командой, а до этого проведем с ней же товарищеский матч. Времени на раскачку нет.

В Бразилии действительно редко работают без мяча, даже когда речь идет об упражнениях на физику. Но таков план тренерского штаба. Ничего, прошло всего четыре дня сбора. К тому же на последних тренировках мячи уже появились", - цитирует Айртона пресс-служба клуба.
Сегодня, 09:34
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама