Дмитрий Комбаров рассказал, где он может продолжить карьеру

Бывший защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров - о вариантах продолжения карьеры.

– В прессе называются ваши возможные варианты – Самара и Сочи. Где продолжите карьеру?

– У меня много вариантов. И эти два тоже есть.

– Когда примете решение?

– Надеюсь, что в ближайшее время. Два-три дня. Как пойдут переговоры.

"СЭ"
Теги: Комбаров Д. Спартак
Сегодня, 09:41
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