Дмитрий Комбаров рассказал, где он может продолжить карьеру
Бывший защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров - о вариантах продолжения карьеры.
– В прессе называются ваши возможные варианты – Самара и Сочи. Где продолжите карьеру?
– У меня много вариантов. И эти два тоже есть.
– Когда примете решение?
– Надеюсь, что в ближайшее время. Два-три дня. Как пойдут переговоры.
"СЭ"
– В прессе называются ваши возможные варианты – Самара и Сочи. Где продолжите карьеру?
– У меня много вариантов. И эти два тоже есть.
– Когда примете решение?
– Надеюсь, что в ближайшее время. Два-три дня. Как пойдут переговоры.
"СЭ"