Артем Дзюба: выражаем благодарность Путину за огромную популяризацию футбола
Нападающий "Зенита" и сборной России Артём Дзюба перед началом "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил главу государства за популяризацию футбола, которая стала возможной благодаря чемпионату мира, который в 2018 году проходил в России.
"Мы увидели, какое грандиозное было событие. Хотим выразить благодарность Владимиру Владимировичу и всем, кто так популяризировал футбол. Сейчас много мальчишек занимаются футболом — это потрясающе. Вопросов нет", - сказал Дзюба.
"Чемпионат.сом"
"Мы увидели, какое грандиозное было событие. Хотим выразить благодарность Владимиру Владимировичу и всем, кто так популяризировал футбол. Сейчас много мальчишек занимаются футболом — это потрясающе. Вопросов нет", - сказал Дзюба.
"Чемпионат.сом"