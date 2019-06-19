Артем Дзюба: выражаем благодарность Путину за огромную популяризацию футбола

Нападающий "Зенита" и сборной России Артём Дзюба перед началом "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил главу государства за популяризацию футбола, которая стала возможной благодаря чемпионату мира, который в 2018 году проходил в России.

"Мы увидели, какое грандиозное было событие. Хотим выразить благодарность Владимиру Владимировичу и всем, кто так популяризировал футбол. Сейчас много мальчишек занимаются футболом — это потрясающе. Вопросов нет", - сказал Дзюба.

"Чемпионат.сом"
Теги: Дзюба Путин
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