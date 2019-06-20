Леонид Федун рассказал, кто хочет стать новым президентом "Спартака"

Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал, что стать президентом клуба в 2023 году хочет новый генеральный директор красно-белых Томас Цорн.

"Сейчас идет формирование новой команды, должны прийти люди, которые придадут энтузиазм. Томас Цорн — один из таких. Надеюсь, что молодой задор послужит тому, что команда начнет быстрее появляться и формироваться.

У него очень хороший уровень образования: все бизнес-инстанции, которые можно было получить в Европе по футболу — он все имеет. Плюс наше общение на "Кубке Матч Премьер" показало, что этот человек очень хорошо обладает кругозором и знанием ситуации. Первый трансфер, который он сделал, надеюсь, вы его скоро увидите, на мой взгляд, он провел, тьфу-тьфу, очень хорошо. Лучше всех ожиданий, и по размерам, и по комиссии. До конца об этом говорить не могу, потому что сделка пока не завершена, то есть фамилию назвать не могу, но вы его скоро увидите.

У него есть амбиции прийти к болельщикам в 2023 году и сказать: "Давайте, выдвигайте меня в президенты". А почему нет? Он молодой. Только от него самого зависит, получится у него или нет", - цитирует Федуна "Чемпионат".
Теги: Федун Спартак
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