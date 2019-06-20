Анатолий Мещеряков: у Семина нет конфликта с руководством клуба

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков не стал комментировать информацию о том, что главный тренер команды Юрий Семин решил не брать на сборы с основной команды новичка – бразильского защитника Мурило Серкейру.

– Ситуация с трансфером Мурило говорит о том, что между Семиным и руководством клуба возник конфликт?
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- Конфликтов никаких нет. А ежедневную операционную деятельность клуба я не комментирую.

"СЭ"
Теги: Мещеряков Семин Локомотив
Сегодня, 16:17
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