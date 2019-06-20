Анатолий Мещеряков: у Семина нет конфликта с руководством клуба
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков не стал комментировать информацию о том, что главный тренер команды Юрий Семин решил не брать на сборы с основной команды новичка – бразильского защитника Мурило Серкейру.
– Ситуация с трансфером Мурило говорит о том, что между Семиным и руководством клуба возник конфликт?
[b][/b]
- Конфликтов никаких нет. А ежедневную операционную деятельность клуба я не комментирую.
"СЭ"
– Ситуация с трансфером Мурило говорит о том, что между Семиным и руководством клуба возник конфликт?
[b][/b]
- Конфликтов никаких нет. А ежедневную операционную деятельность клуба я не комментирую.
"СЭ"