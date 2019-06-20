Анатолий Мещеряков: у Семина нет конфликта с руководством клуба

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков не стал комментировать информацию о том, что главный тренер команды Юрий Семин решил не брать на сборы с основной команды новичка – бразильского защитника Мурило Серкейру.[b][/b]- Конфликтов никаких нет. А ежедневную операционную деятельность клуба я не комментирую.