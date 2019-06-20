Московское дерби на Кубке Пари Матч Премьер прокомментируют Арустамян и Журавель
Стали известны пары комментаторов, которые будут работать на матчах предсезонного турнира за Кубок Пари Матч Премьер в Австрии.
Назначение на московское дерби "Спартак" — ЦСКА, которое запланировано на 30 июня, получили Нобель Арустамян и Тимур Журавель. Ведущим студии на месте события во время этой игры будет Михаил Моссаковский.
В тот же день южное дерби "Краснодар" - "Ростов" прокомментируют Роман Нагучев и Сергей Кривохарченко (ведущий студии — Михаил Поленов).
26 июня на матче-открытии Кубка Пари Матч Премьер между "Ростовом" и "Спартаком" для телезрителей будут работать Михаил Моссаковский и Нобель Арустамян (ведущий студии — Михаил Поленов).
27 июня на встрече "Краснодар" — ЦСКА комментаторами выступят Михаил Поленов и Роман Нагучев (ведущий студии — Михаил Моссаковский).
3 июля игру ЦСКА — "Ростов" прокомментируют Тимур Журавель и Михаил Моссаковский (ведущий студии — Михаил Поленов).
На заключительном матче турнира "Спартак" - "Краснодар" 4 июля будут работать Сергей Кривохарченко и Михаил Поленов (ведущий студии — Михаил Моссаковский).
Sport24.ru
Назначение на московское дерби "Спартак" — ЦСКА, которое запланировано на 30 июня, получили Нобель Арустамян и Тимур Журавель. Ведущим студии на месте события во время этой игры будет Михаил Моссаковский.
В тот же день южное дерби "Краснодар" - "Ростов" прокомментируют Роман Нагучев и Сергей Кривохарченко (ведущий студии — Михаил Поленов).
26 июня на матче-открытии Кубка Пари Матч Премьер между "Ростовом" и "Спартаком" для телезрителей будут работать Михаил Моссаковский и Нобель Арустамян (ведущий студии — Михаил Поленов).
27 июня на встрече "Краснодар" — ЦСКА комментаторами выступят Михаил Поленов и Роман Нагучев (ведущий студии — Михаил Моссаковский).
3 июля игру ЦСКА — "Ростов" прокомментируют Тимур Журавель и Михаил Моссаковский (ведущий студии — Михаил Поленов).
На заключительном матче турнира "Спартак" - "Краснодар" 4 июля будут работать Сергей Кривохарченко и Михаил Поленов (ведущий студии — Михаил Моссаковский).
Sport24.ru