"Арсенал" со счетом 0:4 проиграл "Авангарду"

"Арсенал" в Туле в контрольном матче проиграл "Авангарду" - 0:4.

Голы: Федчук, 16 (0:1); Гоцук, 25 (0:2); Машуков, 43 (0:3); Минаев, 73 (0:4).

"Арсенал" (стартовый состав): Левашов, Денисов, Комбаров, Коне, Хагуш, Вульфов, Кангва, Садыков, Ткачев, Аджоев, Горбатенко.

"Авангард" (стартовый состав): Саутин, Дашаев, Никитин, Гоцук, Ковалев, Чиркин, Кубышкин, Машуков, Касаев, Федчук, Григорьев.
Теги: Арсенал Тула Авангард
Сегодня, 19:25
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