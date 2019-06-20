"Арсенал" со счетом 0:4 проиграл "Авангарду"
"Арсенал" в Туле в контрольном матче проиграл "Авангарду" - 0:4.
Голы: Федчук, 16 (0:1); Гоцук, 25 (0:2); Машуков, 43 (0:3); Минаев, 73 (0:4).
"Арсенал" (стартовый состав): Левашов, Денисов, Комбаров, Коне, Хагуш, Вульфов, Кангва, Садыков, Ткачев, Аджоев, Горбатенко.
"Авангард" (стартовый состав): Саутин, Дашаев, Никитин, Гоцук, Ковалев, Чиркин, Кубышкин, Машуков, Касаев, Федчук, Григорьев.
Голы: Федчук, 16 (0:1); Гоцук, 25 (0:2); Машуков, 43 (0:3); Минаев, 73 (0:4).
"Арсенал" (стартовый состав): Левашов, Денисов, Комбаров, Коне, Хагуш, Вульфов, Кангва, Садыков, Ткачев, Аджоев, Горбатенко.
"Авангард" (стартовый состав): Саутин, Дашаев, Никитин, Гоцук, Ковалев, Чиркин, Кубышкин, Машуков, Касаев, Федчук, Григорьев.