"Краснодар" сыграл вничью с "Чайкой"

"Краснодар" в товарищеском матче сыграл вничью с "Чайкой" - 2:2.

Товарищеский матч

"Краснодар" – "Чайка" 2:2

Голы: Вандерсон, 33, Хохлачёв, 45, Игнатьев, 64 (пен.), Чалый, 84

"Краснодар": Крицюк, Шишкин (Ивашин, 46), Грицаенко (Мартынов, 46), Скопинцев (Таранов, 46), Стоцкий (Бочко, 46), Сперцян (Голубев, 46), Камболов (Сабуа, 46), Намли (Уткин, 46), Вандерсон (Жигулёв, 46), Ари (Кутовой, 46), Сулейманов (Игнатьев, 46)

"Чайка": Арапов (Киселёв, 46), Шахтиев (Тебердиев, 33), Гречкин, Демченко, Дубовой, Крамаренко, Машнёв, Текучёв, Коржунов, Хохлачёв, Подбельцев

Удаления: Киселёв, 63
Теги: Краснодар Чайка
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