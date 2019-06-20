Глава Татарстана предложил Бердыеву создать детско-юношескую академию футбола

Президент Татарстана Рустам Минниханов в четверг провел встречу с бывшим главным тренером "Рубина" Курбаном Бердыевым и предложил ему создать детско-юношескую академию футбола, сообщает пресс-служба главы республики.В Татарстане будет построено 5 легких тренировочных манежей. Два таких манежа появятся в Казани и по одному в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. Бердыеву предложено организовать систему ступенчатой подготовки футболистов с младшего возраста.В ближайшее время тренеру вместе с Минспорта РТ предстоит проработать организационно-правовую форму и базу новой академии.