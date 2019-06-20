Андрей Текучёв: не ожидал, что "Чайка" окажет столь солидное сопротивление "Краснодару"

Полузащитник "Чайки" Андрей Текучёв высказался о ничьей с "Краснодаром" (2:2).

"Я очень доволен товарищеской игрой с "Краснодаром", если честно не ожидал, что "Чайка" окажет столь солидное сопротивление. Считаю, что переход в аренду — отличный вариант для меня. В конце мая, когда стало известно, что "Чайка" вышла в ФНЛ, мне предложили присоединиться к это команде. Я согласился, при условии, что "Краснодар" не будет возражать. "Чайка" связалась с клубом и он разрешил. Ещё вчера я подписал документы в Краснодаре, вечером потренировался с "Чайкой" в Арбау-Дюрсо на сборах, а уже сегодня вернулся обратно, чтобы сыграть товарищеский матч. Ничего не произошло сверхъестественного. Я также нахожусь недалеко от "Краснодара". Надеюсь показать себя в новом клубе и через год вернуться в свой родной клуб снова", - сказал Текучёв.

Rusfootball.info
Теги: Чайка Краснодар
Сегодня, 21:35
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама