Андрей Текучёв: не ожидал, что "Чайка" окажет столь солидное сопротивление "Краснодару"

Полузащитник "Чайки" Андрей Текучёв высказался о ничьей с "Краснодаром" (2:2)."Я очень доволен товарищеской игрой с "Краснодаром", если честно не ожидал, что "Чайка" окажет столь солидное сопротивление. Считаю, что переход в аренду — отличный вариант для меня. В конце мая, когда стало известно, что "Чайка" вышла в ФНЛ, мне предложили присоединиться к это команде. Я согласился, при условии, что "Краснодар" не будет возражать. "Чайка" связалась с клубом и он разрешил. Ещё вчера я подписал документы в Краснодаре, вечером потренировался с "Чайкой" в Арбау-Дюрсо на сборах, а уже сегодня вернулся обратно, чтобы сыграть товарищеский матч. Ничего не произошло сверхъестественного. Я также нахожусь недалеко от "Краснодара". Надеюсь показать себя в новом клубе и через год вернуться в свой родной клуб снова", - сказал Текучёв.