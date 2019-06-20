Владимир Путин пообещал помочь проекту по строительству крытых футбольных манежей на территории школ

Президент РФ Владимир Путин ответил на предложение развивать проект "Футбольная Россия".На "Прямой линии" с главой государства руководитель АНО "Агентство инвестиций в социальную сферу" Илья Ковалев рассказал, что его организация занимается строительством крытых круглогодичных манежей на территории образовательных учреждений и школ. Проект носит название "Футбольная Россия".Ковалев попросил Путина помочь в преодолении административных барьеров в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, а также рассмотреть вариант тиражирования проекта в сотрудничестве с РФС."Нам элементарно на нижнем уровне не дают согласование этих договоров, хотя мы даже денег не требуем. Это говорят люди внизу: "Зачем нам частные деньги, если есть бюджетные?" Мы бы хотели попросить вас посмотреть, как проект реализован, посмотреть его в Москве, например, и поддержать его тиражирование. Мы бы хотели вместе с РФС проработать вопрос и реализовать его в Москве, Санкт-Петербурге и в других городах-миллионниках, вот это наша просьба и предложение", — обратился к президенту Ковалев."Я поговорю обязательно с коллегами, и с Сергеем Семеновичем Собяниным, и с исполняющим обязанности в Петербурге, и с другими коллегами; главное, чтобы и вы обеспечили перебойную и качественную работу учебных заведений.Вам же нужно отбивать свои вложения, значит, вы как-то коммерчески предполагаете использовать эти объекты; главное, чтобы это не мешало функционированию самих школ. Я обязательно с коллегами поговорю. А вообще это очень правильно, и это способствовало бы развитию межшкольных соревнований. Во многих странах это очень развито, и межшкольные соревнования, и межвузовские, очень правильное направление работы. Надо проработать все, я это сделаю, обещаю", — ответил Путин.