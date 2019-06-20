Дмитрий Хохлов: в этом сезоне надеюсь, что у меня даже мысли не возникнет об "автобусе"
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов признался, что во второй половине прошлого сезона испытывал стресс из-за необходимости играть в более простой футбол.
"Весной было очень тяжело не поддаться соблазну сыграть на результат в ущерб всей системе, которую мы строили по ходу сезона. Перед каждой встречей были сомнения. Видел, что ребята приняли и поняли мои требования. Но, к сожалению, не во всех играх это приносило результат. Поэтому иногда хотелось забыть о каких-то комбинациях. Сыграть попроще, засушить игру, не рисковать, лишь бы был результат. Постоянно находился в стрессе по этому поводу. Борьба за выживание давит на тебя намного сильнее, чем гонка за золотом. Не хотелось ломать то, что работало. Но результата не было…
Взяла ли верх хоть раз «"втобусная" тактика? Во встрече с "Крыльями Советов". Перед игрой сказал ребятам, что сегодня надо забыть о красивом футболе и сыграть на результат. Мы победили со счетом 1:0. Не пожалел о своем решении, хотя оно далось тяжело. Но это надо было сделать. В этом сезоне надеюсь, что у меня даже мысли не возникнет об "автобусе". "Динамо" будет стараться играть в сбалансированный футбол, не так, как в прошлом сезоне", - цитирует Хохлова Sportbox.
"Весной было очень тяжело не поддаться соблазну сыграть на результат в ущерб всей системе, которую мы строили по ходу сезона. Перед каждой встречей были сомнения. Видел, что ребята приняли и поняли мои требования. Но, к сожалению, не во всех играх это приносило результат. Поэтому иногда хотелось забыть о каких-то комбинациях. Сыграть попроще, засушить игру, не рисковать, лишь бы был результат. Постоянно находился в стрессе по этому поводу. Борьба за выживание давит на тебя намного сильнее, чем гонка за золотом. Не хотелось ломать то, что работало. Но результата не было…
Взяла ли верх хоть раз «"втобусная" тактика? Во встрече с "Крыльями Советов". Перед игрой сказал ребятам, что сегодня надо забыть о красивом футболе и сыграть на результат. Мы победили со счетом 1:0. Не пожалел о своем решении, хотя оно далось тяжело. Но это надо было сделать. В этом сезоне надеюсь, что у меня даже мысли не возникнет об "автобусе". "Динамо" будет стараться играть в сбалансированный футбол, не так, как в прошлом сезоне", - цитирует Хохлова Sportbox.