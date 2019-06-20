Экс-тренер "Спартака" Д’Урбано: я тренировал лучших спортсменов мира, о Глушакове не вспоминаю
Бывший тренер "Спартака" Джорджио Д’Урбано прокомментировал новость о том, что красно-белые расторгли контракт с капитаном Денисом Глушаковым.
"Глушаков разорвал контракт со "Спартаком"? Я тренировал лучших спортсменов мира, чемпионов, о Глушакове я не вспоминаю", - цитирует Д’Урбано Sport24.ru.
"Глушаков разорвал контракт со "Спартаком"? Я тренировал лучших спортсменов мира, чемпионов, о Глушакове я не вспоминаю", - цитирует Д’Урбано Sport24.ru.