Экс-тренер "Спартака" Д’Урбано: я тренировал лучших спортсменов мира, о Глушакове не вспоминаю

Бывший тренер "Спартака" Джорджио Д’Урбано прокомментировал новость о том, что красно-белые расторгли контракт с капитаном Денисом Глушаковым.

"Глушаков разорвал контракт со "Спартаком"? Я тренировал лучших спортсменов мира, чемпионов, о Глушакове я не вспоминаю", - цитирует Д’Урбано Sport24.ru.
Теги: Спартак Глушаков
Вчера, 22:54
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