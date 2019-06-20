"Спартак" готов заплатить 15 млн евро за португальского игрока

Агент полузащитника "Лейпцига" Арминду Брумы Катио Бальде заявил, что московский "Спартак" готов заплатить за трансфер футболиста €15 млн.

"Брума выставлен на трансфер, "Лейпциг" просит за него € 15 млн. "Спартак" и ПСВ из Эйндховена уже сделали предложения на соответствующую сумму", — цитирует Бальде Record.

Агент отметил, что на футболиста претендует "Порту", однако они предложили за Бруму €10 млн.

"Игрок хотел бы вернуться в Португалию и выступать за "Порту", но он открыт для всех предложений и готов сменить команду, так как больше не хочет играть за "РБ Лейпциг", добавил Бальде.

"Газета.ру"
Теги: Спартак
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