Александр Ерохин рассказал о восстановлении после травмы

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин ответил на вопрос, беспокоит ли его травма.

— Вас больше не беспокоит травма?

— Рад, что мне удалось восстановиться до конца сезона и принять участие в заключительных матчах, - цитирует Ерохина официальный. Теперь прохожу полноценную подготовку с командой. Восстановительный процесс требует внимания, постоянной работы до и после тренировок. Сейчас я чувствую себя хорошо и набираю форму на сборах.

Официальный сайт "Зенита"
Теги: Ерохин Зенит
Сегодня, 05:20
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