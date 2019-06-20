Александр Ерохин рассказал о восстановлении после травмы

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин ответил на вопрос, беспокоит ли его травма.— Рад, что мне удалось восстановиться до конца сезона и принять участие в заключительных матчах, - цитирует Ерохина официальный. Теперь прохожу полноценную подготовку с командой. Восстановительный процесс требует внимания, постоянной работы до и после тренировок. Сейчас я чувствую себя хорошо и набираю форму на сборах.