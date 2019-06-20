СМИ: "Спартак" готов предложить Бруме 2 миллиона евро в год

"Спартак" готов предложить полузащитнику "РБ Лейпциг" Арминду Бруме контракт с зарплатой € 2 млн в год.

Одним из основных препятствий на пути к осуществлению сделки являются вопросы по здоровью 24-летнего футболиста. Португалец ещё во время выступления за "Галатасарай" пропустил значительную часть сезона-2013/14 из-за разрыва крестообразной связки. Если угрозы рецидива травмы у игрока не будет выявлено, с большой долей вероятности московский клуб его подпишет.

"Чемпионат.сом"
Теги: Брума Спартак
Сегодня, 09:00
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