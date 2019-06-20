Роман Широков: если России продолжат попадаться такие команды, как Сан-Марино, то Дзюба догонит Кержакова

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о шансах форварда Артема Дзюбы побить рекорд Александра Кержакова по голам за национальную команду.— Раз главный тренер национальной команды регулярно доверяет Дзюбе капитанскую повязку, значит, он полностью справляется со своими обязанностями.— Если в отборочных турнирах сборной России продолжат попадаться такие команды, как Сан-Марино, то, конечно, Дзюба догонит Кержакова.