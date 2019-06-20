Роман Широков: если России продолжат попадаться такие команды, как Сан-Марино, то Дзюба догонит Кержакова

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о шансах форварда Артема Дзюбы побить рекорд Александра Кержакова по голам за национальную команду.

— Артем Дзюба в нынешнем отборе стал постоянным капитаном сборной. Справляется ли он с ответственностью?

— Раз главный тренер национальной команды регулярно доверяет Дзюбе капитанскую повязку, значит, он полностью справляется со своими обязанностями.

— Дзюба забил уже 20 голов за сборную, рекордсмен по этому показателю Александр Кержаков — 30. Как думаете, Артем сможет повторить этот результат?

— Если в отборочных турнирах сборной России продолжат попадаться такие команды, как Сан-Марино, то, конечно, Дзюба догонит Кержакова.

"Известия"
Теги: Широков Дзюба Кержаков Сборная России
Сегодня, 09:38
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