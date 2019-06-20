Нобель Арустамян: "Спартак" был готов перебить предложение "Краснодара" по де Вильене
Известный комментатор Нобель Арустамян рассказал, что в услугах полузащитника Тонни де Вильена, который перешел в "Краснодар", был заинтересован и "Спартак".
"Краснодар" подписал Тонни де Вильену. Это один из самых громких трансферов на данный момент в РПЛ, наряду с окончательным выкупом Влашича ЦСКА. Тонни мог оказаться в другой команде Премьер-Лиги. "Спартак" на заключительной стадии переговоров между "Фейеноордом" и "Краснодаром" готов был перебить предложение "быков". Агенты предлагали игрока ещё и "Динамо". На самом деле посредники просто хотели устроить аукцион среди российских клубов, как это часто бывало ранее, в сытые годы нашего футбола. Но история, какая возникла с тем же Жиго, не повторилась.
В итоге Вильена обошёлся "Краснодару" в 7,2 млн евро. По нынешним меркам — вполне адекватные деньги за потенциального игрока сборной Голландии. Важно и то, что у футболиста истекал контракт в 2020 году, что, конечно, повлияло на цену", — написал Арустамян в телеграме.
"Краснодар" подписал Тонни де Вильену. Это один из самых громких трансферов на данный момент в РПЛ, наряду с окончательным выкупом Влашича ЦСКА. Тонни мог оказаться в другой команде Премьер-Лиги. "Спартак" на заключительной стадии переговоров между "Фейеноордом" и "Краснодаром" готов был перебить предложение "быков". Агенты предлагали игрока ещё и "Динамо". На самом деле посредники просто хотели устроить аукцион среди российских клубов, как это часто бывало ранее, в сытые годы нашего футбола. Но история, какая возникла с тем же Жиго, не повторилась.
В итоге Вильена обошёлся "Краснодару" в 7,2 млн евро. По нынешним меркам — вполне адекватные деньги за потенциального игрока сборной Голландии. Важно и то, что у футболиста истекал контракт в 2020 году, что, конечно, повлияло на цену", — написал Арустамян в телеграме.