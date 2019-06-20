"Урал" объявил о переходе польского защитника
"Урал" на своем официальном сайте объявил о переходе защитника клуба "Медзь" Рафала Аугустыняка.
25-летний поляк уже присоединился к уральской команде на сборе в Словении.
"Для меня переход из польского чемпионата в Российскую Премьер-Лигу является шагом вперёд. Я счастлив, что оказался в "Урале"! Жду момента, когда приеду в Екатеринбург. Сейчас ещё мало что знаю о нём, но мне известно, что это большой город", - сказал футболист.
25-летний поляк уже присоединился к уральской команде на сборе в Словении.
"Для меня переход из польского чемпионата в Российскую Премьер-Лигу является шагом вперёд. Я счастлив, что оказался в "Урале"! Жду момента, когда приеду в Екатеринбург. Сейчас ещё мало что знаю о нём, но мне известно, что это большой город", - сказал футболист.