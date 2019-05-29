Дзюба на рыбалке, Жирков у могилы Иммануила Канта. Как отдыхали игроки премьер-лиги

Пока футболисты подтягиваются к сборам и начинают тренироваться, есть хороший повод посмотреть, как они проводили свой отпуск. Рейд Rusfootball.info по социальным сетям

Заметнее всех отдыхал Артём Дзюба. Лучший игрок этого сезона по версии других футболистов шесть часов выкладывал в инстаграме фотографии и видеоролики с рыбалки. Как сказал сам игрок (но мы-то знаем, в таких делах верить на слово нельзя), он поймал шесть рыб.


А ещё сгонял на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным (будем считать это продолжением отпуска) и познакомился там с актёром Петровым. Хотя к этому моменту «Зенит» уже начал тренировки


Денис Глушаков ещё до того, как обратился к болельщикам «Спартака» с трогательной речью, отдыхал в Италии. И показывал оттуда такие фото


Комбаров тусил в Каннах. Ну а что – 250 млн рублей, полученные за расторжение контракта на двоих с Глушаковым, позволяют

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Люблю лето!????

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Ещё один «спартаковец» Андрей Ещенко оказался более патриотичным. Отдыхать он поехал в родной Иркутск. Естественно, куда без Байкала?

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Это Байкал ребята ???

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Луиз Адриано в Бразилии неплохо провёл время со своей русской подругой


А Юрий Жирков съездил в Калининград, где посетил могилу Иммануила Канта


Тарасова, судя по всему, совершенно не напрягало, что «Локо» не собирается продлевать с ним контракт


Жемалетдинов, Баринов и братья Миранчуки вместе съездили в Турцию.

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А Ракицкий проводил время с семьёй


Смолов съездил в Италию

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Upside down??

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Крыховяк попытался вписаться в китайскую Терракотовую армию

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Krycho’s army ?? #terracottaarmy #china #army

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Чорлука побывал на родине. Если речь идёт о Хорватии, то как же без моря?


Юсупов колесил на велосипеде во Франции

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Развожу почту ?

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А Магнуссон решил поразить вас своим стилем

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Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: Дзюба Глушаков Спартак Зенит Локомотив Комбаров Д.
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