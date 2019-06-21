Кокорина перед отправкой в колонию обследует травматолог
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин пройдёт обследование у травматолога перед тем, как отправиться в колонию.
"Его сегодня вывозят в больницу, чтобы обследовать колено. Ему сделали МРТ, а сегодня у него назначен визит к травматологу… Дальнейшее лечение Александр будет проходить в колонии. Наша медицинская часть № 77 сейчас занимается его обследованием и готовит все медицинские документы, чтобы в колонии проводили соответствующие процедуры", - сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
РИА Новости
"Его сегодня вывозят в больницу, чтобы обследовать колено. Ему сделали МРТ, а сегодня у него назначен визит к травматологу… Дальнейшее лечение Александр будет проходить в колонии. Наша медицинская часть № 77 сейчас занимается его обследованием и готовит все медицинские документы, чтобы в колонии проводили соответствующие процедуры", - сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
РИА Новости