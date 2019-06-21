Родриго Бекао подписался на "Спартак" в Инстаграме

Защитник ЦСКА Родриго Бекао подписался на аккаунт в "Инстаграме" принципиального соперника его команды – московского "Спартака".

Напомним, бразилец, которого «армейцы» арендовали летом 2018 года у клуба "Байя", долгое время не может договориться с ЦСКА об условиях соглашения. В начале июня в СМИ появилась информация, согласно которой Бекао согласовал контракт с "Удинезе".

В минувшем сезоне 23-летний защитник принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не записал на свой счёт ни одного результативного действия и получил 9 жёлтых карточек.

"Чемпионат.сом"
Теги: Бекао Спартак ЦСКА
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