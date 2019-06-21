Станислав Черчесов: та роль, которую Дзюба исполняет в "Зените", в сборной возложена на Головина
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о роли в национальной команде нападающего "Зенита" Артема Дзюбы и полузащитника "Монако" Александра Головина.
"У Дзюбы почему в "Зените" столько голевых передач? Позицию поменял. Ну, давайте Чалова в середину поля поставим, через какое-то время тоже раздавать начнет — там другая специфика игры. А здесь он наконечник, должен открыться, подставить ногу.
В сборной у Артема своя роль, она ему комфортна и знакома. И извините, но ту роль Дзюбы, как в "Зените", у нас исполняет Головин. И справляется", - цитирует Черчесова Sport24.ru.
"У Дзюбы почему в "Зените" столько голевых передач? Позицию поменял. Ну, давайте Чалова в середину поля поставим, через какое-то время тоже раздавать начнет — там другая специфика игры. А здесь он наконечник, должен открыться, подставить ногу.
В сборной у Артема своя роль, она ему комфортна и знакома. И извините, но ту роль Дзюбы, как в "Зените", у нас исполняет Головин. И справляется", - цитирует Черчесова Sport24.ru.