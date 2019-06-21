ЦСКА договорился о переходе хорватского защитника на правах аренды с правом выкупа
Защитник Звонимир Шарлия близок к переходу из хорватского клуба "Славен Белупо" в московский ЦСКА, утверждает Epodravina.hr.
По информации источника, клубы уже договорились о сделке. 22-летний центральный защитник переедет в Россию на правах аренды с правом выкупа.
Ожидается, что в субботу, 22 июня, хорватский футболист пройдет медобследование для ЦСКА в Австрии, после чего подпишет контракт с армейским клубом.
Рост потенциального новичка ЦСКА — 189 см, вес — 80 кг. В общей сложности он сыграл за "Славен Белупо" 46 матчей, сделал 2 голевые передачи, получил 13 желтых карточек и 1 раз был удален с поля за 2 предупреждения.
Sport24.ru
По информации источника, клубы уже договорились о сделке. 22-летний центральный защитник переедет в Россию на правах аренды с правом выкупа.
Ожидается, что в субботу, 22 июня, хорватский футболист пройдет медобследование для ЦСКА в Австрии, после чего подпишет контракт с армейским клубом.
Рост потенциального новичка ЦСКА — 189 см, вес — 80 кг. В общей сложности он сыграл за "Славен Белупо" 46 матчей, сделал 2 голевые передачи, получил 13 желтых карточек и 1 раз был удален с поля за 2 предупреждения.
Sport24.ru