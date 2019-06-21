Станислав Черчесов призвал РПЛ начинать на 10 дней раньше

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался на тему лимита на легионеров и формата розыгрыша РПЛ.

"Не хочется склоняться ни в ту, ни в другую сторону в вопросе лимита на легионеров. Должна быть конкурентная среда, из нее и будем исходить. Все равно клубы будут подстраиваться под систему, а мы будем подстраиваться под них. Но опять же: в рабочую группу по лимиту я тоже не входил, чтобы со стороны не показалось, что возможно оказывать давление при принятии решения. Спросили мое мнение — озвучил: лимит в заявке. На мой взгляд, такой формат более вариативен для тренеров, которые не будут считать легионеров на поле, а выпустят сильнейших на данный момент.

Ни за что не ратую. Моя задача — соблюдать принимаемые законы, адаптироваться, и чем скорее, тем лучше. По той же системе «весна-осень» я спокоен: мы играем в одно и то же время года. Единственное, была озвучена идея, и я ее поддержал: почему бы не начинать раньше летом? Почти ведь ничего не изменится. Стартуйте на десять дней раньше, вот и еще под два лишних тура время.

Я же сам как футболист через все это проходил. Зимой месяц-полтора отдыхаешь, два с половиной готовишься к сезону. Больше играть и больше отдыхать не получается, простая арифметика. Десять-двенадцать дней паузы летом достаточно, чтобы восстановиться чисто психологически (физически они устать не успевают, по большому счету) и ничего не растерять. И сборы не надо три месяца проводить, чтобы они в форму вошли", - цитирует Черчесова Sport24.ru.
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 18:22
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама