Родриго Бекао отписался от "Спартака" в "Инстаграме"

Защитник ЦСКА Родриго Бекао отменил подписку на аккаунт в "Инстаграме" московского "Спартака". Ранее сегодня футболист подписался на принципиального соперника своей команды.

Напомним, бразилец, которого "армейцы" арендовали летом 2018 года у клуба "Байя", долгое время не может договориться с ЦСКА об условиях соглашения. В начале июня в СМИ появилась информация, согласно которой Бекао согласовал контракт с "Удинезе".

"Чемпионат.сом"
Теги: Бекао Спартак ЦСКА
Сегодня, 18:31
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама