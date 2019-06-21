Родриго Бекао отписался от "Спартака" в "Инстаграме"
Защитник ЦСКА Родриго Бекао отменил подписку на аккаунт в "Инстаграме" московского "Спартака". Ранее сегодня футболист подписался на принципиального соперника своей команды.
Напомним, бразилец, которого "армейцы" арендовали летом 2018 года у клуба "Байя", долгое время не может договориться с ЦСКА об условиях соглашения. В начале июня в СМИ появилась информация, согласно которой Бекао согласовал контракт с "Удинезе".
"Чемпионат.сом"
Напомним, бразилец, которого "армейцы" арендовали летом 2018 года у клуба "Байя", долгое время не может договориться с ЦСКА об условиях соглашения. В начале июня в СМИ появилась информация, согласно которой Бекао согласовал контракт с "Удинезе".
"Чемпионат.сом"