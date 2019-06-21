Гендиректор "Крыльев Советов": контракт с Самедовым продлен не будет
Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков сообщил, что 34-летний полузащитник Александр Самедов не будет играть в самарской команде в новом сезоне.
"У Самедова великолепные игровые качества, но контракт с ним продлен не будет. О причинах рассказать не могу", - цитирует Шашкова Sport24.ru.
"У Самедова великолепные игровые качества, но контракт с ним продлен не будет. О причинах рассказать не могу", - цитирует Шашкова Sport24.ru.