Андрей Сметанин: соперник не знал, что Газзаев - тренер, и дал ему "леща"
Бывший вратарь московского "Динамо" Андрей Сметанин вспомнил историю, случившуюся во время контрольного матча против одной из югославских команд на Кипре.
"Играли против каких-то югославов. И то ли травмированные все были в "Динамо", то ли еще что-то, но Газзаев включил себя в состав. Разгорячился, бегал-бегал, потом столкнулся в центре поля с соперником и присел. А тот не знал, что это главный тренер. Газзаеву и так нехорошо, наелся, а тут еще югослав ему "леща" дал. Назад ехали в автобусе, видно было, что тренер не в своей тарелке. Понимаю, сам недавно так же себя ощущал, когда силы на поле не рассчитал.
Был ли Газзаев импульсивным в раздевалке? Кавказский человек, горячий. Но так, чтобы через край, такого не было. Было другое. Играли с "Брешией" на итальянском сборе. Газзаев у бровки шумит, волнуется. Бац — горим 0:1. Поостыл. 0:2 — стал еще тише. 0:3 — сел на лавку, спрятался в углу. А игра продолжается. Один отыгрываем — Георгич приободрился. 2:3 — встал на ноги. 3:3 — опять у бровки, руководит!» — цитирует Сметанина "Матч ТВ".
"Играли против каких-то югославов. И то ли травмированные все были в "Динамо", то ли еще что-то, но Газзаев включил себя в состав. Разгорячился, бегал-бегал, потом столкнулся в центре поля с соперником и присел. А тот не знал, что это главный тренер. Газзаеву и так нехорошо, наелся, а тут еще югослав ему "леща" дал. Назад ехали в автобусе, видно было, что тренер не в своей тарелке. Понимаю, сам недавно так же себя ощущал, когда силы на поле не рассчитал.
Был ли Газзаев импульсивным в раздевалке? Кавказский человек, горячий. Но так, чтобы через край, такого не было. Было другое. Играли с "Брешией" на итальянском сборе. Газзаев у бровки шумит, волнуется. Бац — горим 0:1. Поостыл. 0:2 — стал еще тише. 0:3 — сел на лавку, спрятался в углу. А игра продолжается. Один отыгрываем — Георгич приободрился. 2:3 — встал на ноги. 3:3 — опять у бровки, руководит!» — цитирует Сметанина "Матч ТВ".