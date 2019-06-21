Андрей Сметанин: соперник не знал, что Газзаев - тренер, и дал ему "леща"

Бывший вратарь московского "Динамо" Андрей Сметанин вспомнил историю, случившуюся во время контрольного матча против одной из югославских команд на Кипре.

"Играли против каких-то югославов. И то ли травмированные все были в "Динамо", то ли еще что-то, но Газзаев включил себя в состав. Разгорячился, бегал-бегал, потом столкнулся в центре поля с соперником и присел. А тот не знал, что это главный тренер. Газзаеву и так нехорошо, наелся, а тут еще югослав ему "леща" дал. Назад ехали в автобусе, видно было, что тренер не в своей тарелке. Понимаю, сам недавно так же себя ощущал, когда силы на поле не рассчитал.

Был ли Газзаев импульсивным в раздевалке? Кавказский человек, горячий. Но так, чтобы через край, такого не было. Было другое. Играли с "Брешией" на итальянском сборе. Газзаев у бровки шумит, волнуется. Бац — горим 0:1. Поостыл. 0:2 — стал еще тише. 0:3 — сел на лавку, спрятался в углу. А игра продолжается. Один отыгрываем — Георгич приободрился. 2:3 — встал на ноги. 3:3 — опять у бровки, руководит!» — цитирует Сметанина "Матч ТВ".
Теги: Сметанин Газзаев Динамо
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