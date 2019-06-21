"Зенит" разгромил "Ваккер", Заболотный и Шатов оформили по дублю

"Зенит" в товарищеском матче разгромил австрйиский "Ваккер" – 6:1.

Товарищеские матчи

"Ваккер И" – "Зенит" – 1:6

Голы: Грюндлер, 11 – с пенальти (1:0). Шатов, 26 (1:1). Шатов, 27 (1:2). Ригони, 33 (1:3). Ерохин, 59 (1:4). Заболотный, 61 (1:5). Заболотный, 66 (1:6).

"Зенит": Бабурин (Кержаков, 46), Смольников (Терентьев, 46), Маммана (Мостовой, 60), Иванович (Прохин, 60), Жирков (Набиуллин, 46), Мусаев (Краневиттер, 46), Нобоа (Ракицкий, 46), Шатов (Эрнани, 46), Ригони (Ерохин, 46), Азмун (Заболотный, 46), Дриусси (Джорджевич, 46).
Теги: Зенит
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