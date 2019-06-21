Алан Дзагоев: ЦСКА всегда будет первым!
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал подписание нового соглашение с армейским клубом.
"Я очень рад, что продолжу выступать за армейский клуб. ПФК ЦСКА – мой дом, я провел в команде много лет и выиграл немало трофеев. Сейчас самое главное – восстановиться, набрать игровую форму и снова приносить пользу команде. ЦСКА всегда будет первым!", - цитирует Дзагоева официальный сайт клуба.
"Я очень рад, что продолжу выступать за армейский клуб. ПФК ЦСКА – мой дом, я провел в команде много лет и выиграл немало трофеев. Сейчас самое главное – восстановиться, набрать игровую форму и снова приносить пользу команде. ЦСКА всегда будет первым!", - цитирует Дзагоева официальный сайт клуба.