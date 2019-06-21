Агент: "Спартак" предлагал Вилене больше денег, но он выбрал "Краснодар" из-за ЛЧ и атакующего футбола

"Спартак" предлагал полузащитнику сборной Голландии Тонни Вилене больше денег, чем "Краснодар", однако спортивная составляющая для игрока важнее.– Вилена выбрал "Краснодар". Мы обсуждали несколько вариантов продолжения его будущего, среди которых был и "Спартак". Конечно, "Спартак" предлагал футболисту больше денег, но для нас важна спортивная составляющая. "Краснодар" в прошлом чемпионате занял третье место и сыграет в отборочном раунде Лиги чемпионов. Поэтому этот клуб изначально нам был более интересен, чем "Спартак".– Мы просматривали игры обеих команд и решили, что "Краснодар" больше подходит Тонни из-за атакующего футбола. В частности, мы видели матчи с "Байером" и "Валенсией" в Лиге Европы, когда "Краснодар" играл превосходно. Эта команда играет красиво, открыто, любит атаковать. Кроме того, руководители клуба проявили явный интерес к Вилене.– В апреле. Вариант со "Спартаком" появился позже.