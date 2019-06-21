Агент: "Спартак" предлагал Вилене больше денег, но он выбрал "Краснодар" из-за ЛЧ и атакующего футбола

"Спартак" предлагал полузащитнику сборной Голландии Тонни Вилене больше денег, чем "Краснодар", однако спортивная составляющая для игрока важнее.

– "Спартак" точно не перехватит игрока, как было год назад с Жиго?

– Вилена выбрал "Краснодар". Мы обсуждали несколько вариантов продолжения его будущего, среди которых был и "Спартак". Конечно, "Спартак" предлагал футболисту больше денег, но для нас важна спортивная составляющая. "Краснодар" в прошлом чемпионате занял третье место и сыграет в отборочном раунде Лиги чемпионов. Поэтому этот клуб изначально нам был более интересен, чем "Спартак".

– Лига чемпионов – единственный козырь "Краснодара"?

– Мы просматривали игры обеих команд и решили, что "Краснодар" больше подходит Тонни из-за атакующего футбола. В частности, мы видели матчи с "Байером" и "Валенсией" в Лиге Европы, когда "Краснодар" играл превосходно. Эта команда играет красиво, открыто, любит атаковать. Кроме того, руководители клуба проявили явный интерес к Вилене.

– Когда на вас вышел "Краснодар"?

– В апреле. Вариант со "Спартаком" появился позже.

"СЭ"
Теги: Велен Спартак Краснодар
Вчера, 23:53
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