Дмитрий Аленичев: при нынешнем руководстве максимум "Енисея" - это место в середине таблицы ФНЛ

Бывший главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев рассказал об отношениях с руководством красноярского клуба.

– Это правда, что начальство с какого– то момента не то, что перестало помогать, а даже не общалось с вами?

– Да, правда. Мы достаточно давно перестали общаться с генеральным директором клуба господином Рубцовым. Ни одна моя просьба по селекции, порядку подготовки команды, каким-то инфраструктурным изменениям не была услышана. Конечно, результат в чемпионате получился отрицательным. Но, скажите, как можно его добиться в таких условиях?

– Как вы думаете, какие перспективы есть у "Енисея"?

– Очень хотелось бы ошибиться и, кстати, буду продолжать следить за командой, но, боюсь, при нынешнем руководстве максимум клуба – это место в середине таблицы ФНЛ. Просто не представляю себе другой вариант, если господин Рубцов и спортивный директор Денис Петровский останутся при своих должностях.

"СЭ"
Теги: Аленичев Енисей
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