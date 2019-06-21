Легенда "Витесса" лишился места в тренерском штабе из-за разногласий со Слуцким

Бывший футболист "Витесса" Эдвард Стюринг, являвшийся помощником главного тренера команды Леонида Слуцкого в прошлом сезоне, переведен на другую должность. 56-летний специалист будет заниматься скаутингом и работать с тренерами академии. Такое решение связано с разногласиями между Стюрингом и Слуцким."Нет никакого секрета в том, что между нами, к сожалению, не был налажен контакт. Но самое главное для меня то, что я продолжу работать во благо клуба", — цитирует Стюринга VTBL.nl.Стюринг с 1987 по 1998 годы выступал за "Витесс", а с 1999-го с некоторыми перерывами входил в тренерский штаб команды из Арнема.