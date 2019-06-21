Вратарю "Спартака" Александру Селихову удалили временную фиксирующую пластину из левой руки после полученной травмы."Операция была плановой. Наличие фиксирующей пластины обеспечило правильное сращение перелома и позволило Александру приступить к тренировкам без ограничений уже в мае. К окончанию сбора в Австрии Селихов будет тренироваться в более интенсивном режиме, а к началу сезона сможет подойти в оптимальной форме", - сказал руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов.