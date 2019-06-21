Селихову удалили временную фиксирующую пластину из левой руки
Вратарю "Спартака" Александру Селихову удалили временную фиксирующую пластину из левой руки после полученной травмы.
"Операция была плановой. Наличие фиксирующей пластины обеспечило правильное сращение перелома и позволило Александру приступить к тренировкам без ограничений уже в мае. К окончанию сбора в Австрии Селихов будет тренироваться в более интенсивном режиме, а к началу сезона сможет подойти в оптимальной форме", - сказал руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов.
"Чемпионат.сом"
"Операция была плановой. Наличие фиксирующей пластины обеспечило правильное сращение перелома и позволило Александру приступить к тренировкам без ограничений уже в мае. К окончанию сбора в Австрии Селихов будет тренироваться в более интенсивном режиме, а к началу сезона сможет подойти в оптимальной форме", - сказал руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов.
"Чемпионат.сом"