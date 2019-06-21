Валерий Газзаев: Дзагоев принесет пользу ЦСКА, несмотря на тяжелую травму

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что полузащитник Алан Дзагоев, продливший контракт с армейцами, сможет принести пользу своей команде, несмотря на травму крестообразной связки правого колена.

Новое соглашение с 29-летним россиянином рассчитано до 2021 года. Дзагоев получил повреждение в товарищеском матче с испанской "Картахеной", прошедшим 19 февраля и завершившимся со счетом 3:1 в пользу армейцев. В настоящее время футболист проходит реабилитацию.

"В последние годы, к сожалению, у Дзагоева была череда травм, поэтому в полной мере он не мог реализовать свой потенциал. Он очень опытный и высококвалифицированный футболист, и поэтому ЦСКА надеется на Алана. Когда реабилитация после тяжелейшей травмы пройдет успешно, я уверен, что он принесет пользу московскому клубу", - цитирует Газзаева ТАСС.
Теги: Газзаев ЦСКА Дзагоев
Сегодня, 12:27
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама