Валерий Газзаев: Дзагоев принесет пользу ЦСКА, несмотря на тяжелую травму
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что полузащитник Алан Дзагоев, продливший контракт с армейцами, сможет принести пользу своей команде, несмотря на травму крестообразной связки правого колена.
Новое соглашение с 29-летним россиянином рассчитано до 2021 года. Дзагоев получил повреждение в товарищеском матче с испанской "Картахеной", прошедшим 19 февраля и завершившимся со счетом 3:1 в пользу армейцев. В настоящее время футболист проходит реабилитацию.
"В последние годы, к сожалению, у Дзагоева была череда травм, поэтому в полной мере он не мог реализовать свой потенциал. Он очень опытный и высококвалифицированный футболист, и поэтому ЦСКА надеется на Алана. Когда реабилитация после тяжелейшей травмы пройдет успешно, я уверен, что он принесет пользу московскому клубу", - цитирует Газзаева ТАСС.
Новое соглашение с 29-летним россиянином рассчитано до 2021 года. Дзагоев получил повреждение в товарищеском матче с испанской "Картахеной", прошедшим 19 февраля и завершившимся со счетом 3:1 в пользу армейцев. В настоящее время футболист проходит реабилитацию.
"В последние годы, к сожалению, у Дзагоева была череда травм, поэтому в полной мере он не мог реализовать свой потенциал. Он очень опытный и высококвалифицированный футболист, и поэтому ЦСКА надеется на Алана. Когда реабилитация после тяжелейшей травмы пройдет успешно, я уверен, что он принесет пользу московскому клубу", - цитирует Газзаева ТАСС.