"Крылья Советов" поздравили Божовича с днем рождения

"Крылья Советов" поздравили главного тренера команды Миодрага Божовича с днем рождения. Сегодня специалисту исполняется 51 год.

Утром перед началом тренировки Божовича поздравили председатель cовета директоров клуба Александр Фетисов, его генеральный директор "Крыльев" Виталий Шашков и вся команда. Специалисту подарили клубный ретро-мяч, памятную футболку с номером 51 и праздничный зелено-бело-синий торт с поздравлением на сербском языке.

"Крылья Советов"
Теги: Божович Крылья Советов
Сегодня, 12:38
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