Дмитрий Владимиров продлил контракт с "Динамо"

Защитник молодежного состава московского "Динамо" и юношеской сборной России Дмитрий Владимиров на днях подписал новое соглашение с клубом.

"Это действительно так. Перед вылетом на учебно-тренировочный сбор в Словению Дима подписал новое соглашение с "Динамо" сроком на два года. У него были еще два конкретных предложения, но, все взвесив, мы приняли решение остаться в хорошо знакомой ему системе "Динамо", где он занимается с 2012 года. Будет продолжать доказывать, что достоин носить футболку такого большого клуба", - цитирует отца футболиста "СЭ".
Теги: Владимиров Динамо
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