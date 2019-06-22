Алан Дзагоев рассказал, что он советовал Гончаренко в конце сезона
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, продливший контракт с московским клубом, рассказал о своих отношениях с главным тренером армейцев Виктором Гончаренко, а также подвел итоги прошлого сезона, который красно-синие завершили на четвертой строчке в таблице РПЛ, не сумев попасть в Лигу чемпионов.
"Частенько общаемся: то я ему звоню, то он мне. Отдельно поздравил его с рождением дочери. С Виктором Михайловичем у меня сразу сложились отличные отношения — еще когда он был помощником Слуцкого. Думаю, мы друг друга хорошо понимаем. В конце сезона советовал ему немного отпустить ситуацию. Когда уже было понятно, что чемпионства не будет. Смотрел на него и видел, что он очень, даже слишком сильно переживает. "Михалыч, ну все, — говорю. — Отпустите! Будь что будет. Настраивайтесь на следующий сезон".
Хотелось бы лучшего результата, конечно. По тому, какую игру мы демонстрировали в конце осени и как работали на сборах, ожидания были совсем другими. Но первая же игра с тульским "Арсеналом" все испортила. Да, дальше были победы, и важные, над "Спартаком" в дерби, например. Но если команда хочет брать чемпионство — а все в ЦСКА были нацелены только на золото, — она должна была без проблем на старте обыгрывать «Арсенал». При всем уважении к Туле.
Но у этой команды бешеный потенциал, я вижу светлое будущее. Есть молодые талантливые футболисты — Обляков, Ахметов, Сигурдссон, Влашич, Чалов. А опыт приходит как раз после таких сезонов, как этот", - цитирует Дзагоева Sport24.ru.
"Частенько общаемся: то я ему звоню, то он мне. Отдельно поздравил его с рождением дочери. С Виктором Михайловичем у меня сразу сложились отличные отношения — еще когда он был помощником Слуцкого. Думаю, мы друг друга хорошо понимаем. В конце сезона советовал ему немного отпустить ситуацию. Когда уже было понятно, что чемпионства не будет. Смотрел на него и видел, что он очень, даже слишком сильно переживает. "Михалыч, ну все, — говорю. — Отпустите! Будь что будет. Настраивайтесь на следующий сезон".
Хотелось бы лучшего результата, конечно. По тому, какую игру мы демонстрировали в конце осени и как работали на сборах, ожидания были совсем другими. Но первая же игра с тульским "Арсеналом" все испортила. Да, дальше были победы, и важные, над "Спартаком" в дерби, например. Но если команда хочет брать чемпионство — а все в ЦСКА были нацелены только на золото, — она должна была без проблем на старте обыгрывать «Арсенал». При всем уважении к Туле.
Но у этой команды бешеный потенциал, я вижу светлое будущее. Есть молодые талантливые футболисты — Обляков, Ахметов, Сигурдссон, Влашич, Чалов. А опыт приходит как раз после таких сезонов, как этот", - цитирует Дзагоева Sport24.ru.