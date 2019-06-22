Алан Дзагоев рассказал, что он советовал Гончаренко в конце сезона

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, продливший контракт с московским клубом, рассказал о своих отношениях с главным тренером армейцев Виктором Гончаренко, а также подвел итоги прошлого сезона, который красно-синие завершили на четвертой строчке в таблице РПЛ, не сумев попасть в Лигу чемпионов.

"Частенько общаемся: то я ему звоню, то он мне. Отдельно поздравил его с рождением дочери. С Виктором Михайловичем у меня сразу сложились отличные отношения — еще когда он был помощником Слуцкого. Думаю, мы друг друга хорошо понимаем. В конце сезона советовал ему немного отпустить ситуацию. Когда уже было понятно, что чемпионства не будет. Смотрел на него и видел, что он очень, даже слишком сильно переживает. "Михалыч, ну все, — говорю. — Отпустите! Будь что будет. Настраивайтесь на следующий сезон".

Хотелось бы лучшего результата, конечно. По тому, какую игру мы демонстрировали в конце осени и как работали на сборах, ожидания были совсем другими. Но первая же игра с тульским "Арсеналом" все испортила. Да, дальше были победы, и важные, над "Спартаком" в дерби, например. Но если команда хочет брать чемпионство — а все в ЦСКА были нацелены только на золото, — она должна была без проблем на старте обыгрывать «Арсенал». При всем уважении к Туле.

Но у этой команды бешеный потенциал, я вижу светлое будущее. Есть молодые талантливые футболисты — Обляков, Ахметов, Сигурдссон, Влашич, Чалов. А опыт приходит как раз после таких сезонов, как этот", - цитирует Дзагоева Sport24.ru.
Теги: Дзагоев Гончаренко ЦСКА
Сегодня, 17:57
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама