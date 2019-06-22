РФС лишил "Сахалин" 3 очков за долги. Клуб остался без титула чемпиона в зоне "Восток" ПФЛ

Палата РФС по разрешению споров сняла три очка с "Сахалина" в связи с неисполнением клубом из Южно-Сахалинска решения Палаты, касающегося долгов перед игроками.

О санкции в виде снятия с "Сахалина" трех турнирных очков в первенстве ПФЛ сезона-2018/19 говорится на официальном сайте РФС.

"Сахалин" в прошедшем сезоне стал победителем зоны "Восток" ПФЛ, опередив на два очка омский "Иртыш", который занял второе место.

В результате данного решения РФС "Сахалин" опустился на вторую строчку, а победителем первенства стал "Иртыш".

Отметим, что "Сахалин" не стал подавать заявку на лицензирование для выступления в ФНЛ. "Иртыш" также не прошел лицензирование.

Sport24.ru
Теги: Сахалин
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