РФС лишил "Сахалин" 3 очков за долги. Клуб остался без титула чемпиона в зоне "Восток" ПФЛ

Палата РФС по разрешению споров сняла три очка с "Сахалина" в связи с неисполнением клубом из Южно-Сахалинска решения Палаты, касающегося долгов перед игроками.О санкции в виде снятия с "Сахалина" трех турнирных очков в первенстве ПФЛ сезона-2018/19 говорится на официальном сайте РФС."Сахалин" в прошедшем сезоне стал победителем зоны "Восток" ПФЛ, опередив на два очка омский "Иртыш", который занял второе место.В результате данного решения РФС "Сахалин" опустился на вторую строчку, а победителем первенства стал "Иртыш".Отметим, что "Сахалин" не стал подавать заявку на лицензирование для выступления в ФНЛ. "Иртыш" также не прошел лицензирование.